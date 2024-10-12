Глава Казахстанской федерации футбола о матче с Россией: «Решение за Черчесовым. Если ему нужна игра, будем вести переговоры»
В Казахстанской федерации футбола оценили шансы сыграть с Россией.
Ранее появилась информация о том, что команда Валерия Карпина в ноябре встретится с Сирией и Брунеем.
«У нас добрые отношения с РФС. Решение полностью на стороне Станислава Саламовича. Ему надо обновлять команду, поэтому он должен сделать заявку о том, что нам нужна игра.
Если ему будет нужна игра, мы будем вести переговоры», – заявил президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов.
🇧🇳 Бруней – ближайший соперник сборной России. Знакомимся!
Матч Россия – Сирия пройдет в Волгограде. Среди вариантов были Москва и Санкт-Петербург («СЭ»)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
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