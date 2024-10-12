Глава Казахстанской федерации футбола о матче с Россией: «Решение за Черчесовым. Если ему нужна игра, будем вести переговоры»

В Казахстанской федерации футбола оценили шансы сыграть с Россией.

Ранее появилась информация о том, что команда Валерия Карпина в ноябре встретится с Сирией и Брунеем.

«У нас добрые отношения с РФС . Решение полностью на стороне Станислава Саламовича . Ему надо обновлять команду, поэтому он должен сделать заявку о том, что нам нужна игра.

Если ему будет нужна игра, мы будем вести переговоры», – заявил президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов .

🇧🇳 Бруней – ближайший соперник сборной России. Знакомимся!

Матч Россия – Сирия пройдет в Волгограде. Среди вариантов были Москва и Санкт-Петербург («СЭ»)