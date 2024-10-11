Глава КФФ о Черчесове: «У него полный карт‑бланш, он принимает решения, все идет по плану. Главная задача Казахстана – отбор на ЧМ, никаких кризисов не вижу»

Адилет Барменкулов выразил доверие Станиславу Черчесову.

– Можно ли сказать, что у сборной Казахстана наблюдается какой‑то игровой кризис?

– Нет, я бы так не сказал. Сейчас просто идет перестроение национальной команды. Главная задача Станислава Саламовича – отбор на чемпионат мира. Конечно, мы хотим побеждать, добиваться каких‑то успехов и в Лиге наций.

Но для нас сегодня важнее подготовить команду. Потому он делает эксперименты, перестраивает структуру на другой формат, ищет другие подходы, пробует игроков. Нормально все. У него идет все по плану. Не вижу особо кризисов и проблем.

Да, есть сложности, так как в любом случае любые изменения требуют времени. Каждому надо перестраиваться. Считаю, в нашей сборной происходит естественный процесс, – сказал президент Казахстанской федерации футбола.

Кроме того, Барменкулов ответил на вопрос о доверии к главному тренеру сборной Казахстана .

– Доверие к Станиславу Черчесову у вас по‑прежнему сохраняется?

– У него полный карт‑бланш. Он принимает решения. Вся его команда, его штаб работают в хорошем, уютном режиме, – сказал Барменкулов.

У Черчесова нет побед в 3 матчах во главе сборной Казахстана – 2 поражения и 1 ничья с общим счетом 0:7