Матч Россия – Сирия пройдет в Волгограде. Среди вариантов были Москва и Санкт-Петербург («СЭ»)
Матч между сборными России и Сирии пройдет в Волгограде.
Ранее стало известно, что товарищеская встреча предварительно запланирована на 19 ноября.
В качестве принимающего города стороны также рассматривали Москву и Санкт-Петербург.
«Мы достигли устной договоренности с РФС о проведении матча в Волгограде в ноябре.
Но окончательное подписание обеими сторонами еще не состоялось», – сказал «Спорт-Экспрессу» начальник сборной Сирии Муафак Фатхаллах.
🇧🇳Бруней – вероятный соперник сборной России в ноябре. Знакомимся!
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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