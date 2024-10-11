Матч Россия – Сирия пройдет в Волгограде. Среди вариантов были Москва и Санкт-Петербург («СЭ»)

Матч между сборными России и Сирии пройдет в Волгограде.

Ранее стало известно, что товарищеская встреча предварительно запланирована на 19 ноября.

В качестве принимающего города стороны также рассматривали Москву и Санкт-Петербург.

«Мы достигли устной договоренности с РФС о проведении матча в Волгограде в ноябре.

Но окончательное подписание обеими сторонами еще не состоялось», – сказал «Спорт-Экспрессу» начальник сборной Сирии Муафак Фатхаллах.

🇧🇳Бруней – вероятный соперник сборной России в ноябре. Знакомимся!