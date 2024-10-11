«При Черчесове и Ротенберге еда была на суперлюкс уровне. Потом продукты и качество стали хуже». Дьяков о питании в «Динамо»
Виталий Дьяков рассказал о качестве еды в московском «Динамо».
Защитник выступал за бело-голубых с 2015 по 2017 год.
«Помню, когда из «Динамо» ушел Черчесов, поменялось руководство и повар. Качество еды и сами продукты стали однозначно хуже. Все это заметили.
Не знаю, могло ли «Динамо» сохранить тот же рацион питания, но либо сэкономили, либо повар стал хуже.
При Черчесове и [Борисе] Ротенберге все было супер, а потом произошла смена власти, уходили легионеры в 2015-2016 годах.
Не скажу, что прям стало невозможно есть, но раньше еда была на суперлюкс уровне, а затем стало попроще», – сказал бывший игрок «Динамо» Виталий Дьяков.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
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