Карпин о Головине: «Не надо никого убеждать играть за сборную. Объяснили ситуацию: «Ты готов?» Он говорит: «Да!»
Валерий Карпин высказался о вызове Александра Головина в сборную России.
Национальная команда на октябрьском сборе не проводит ни одного товарищеского матча из-за отсутствия подходящих соперников.
«Так и объясняли, что такая ситуация! Возможно, будет игра, возможно, нет! «Ты готов?» Он говорит: «Да, готов!»
Не надо никого убеждать играть за сборную. Либо ты хочешь играть, либо нет. Почему надо убеждать? Я не понимаю», – сказал главный тренер сборной России.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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