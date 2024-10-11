Карпин о Головине: «Не надо никого убеждать играть за сборную. Объяснили ситуацию: «Ты готов?» Он говорит: «Да!»

Валерий Карпин высказался о вызове Александра Головина в сборную России.

Национальная команда на октябрьском сборе не проводит ни одного товарищеского матча из-за отсутствия подходящих соперников.

«Так и объясняли, что такая ситуация! Возможно, будет игра, возможно, нет! «Ты готов?» Он говорит: «Да, готов!»

Не надо никого убеждать играть за сборную. Либо ты хочешь играть, либо нет. Почему надо убеждать? Я не понимаю», – сказал главный тренер сборной России.