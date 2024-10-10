Глебов об отсутствии соперника для сборной: «Раз уж собрались, надо провести время с пользой. Поиграем с детишками. Это плюс для всех»

Данил Глебов высказался об отсутствии соперника для сборной России.

– Сейчас у сборной России нет соперника для товарищеской игры. Что думаете об этой ситуации?

– Раз мы уже собрались, надо провести время с пользой. Правильное решение, что будет открытая тренировка, чтобы поиграть с детишками, потренироваться. Это будет плюс для всех.

– Такой легкий график не расхолаживает?

– Да нет. Клубы сейчас тоже отдыхают. Ребята, которые не поехали в сборные, три-четыре дня проведут дома. Поэтому мы сильно ничего не упустили.

– По лидерским качествам кого выделите в нашей нынешней сборной?

– Баринова и Головина , – сказал полузащитник «Ростова ».