Головин о тренерах сборной: «Черчесов больше как психолог, умеет настраивать. Слуцкий больше тактик. Карпин – это баланс между этим»

Александр Головин назвал главные качества тренеров сборной России.

Полузащитник дебютировал за национальную команду при Фабио Капелло в июне 2015 года. Итальянец возглавлял российскую команду с 2012 по 2015 год, Леонид Слуцкий – с 2015 по 2016 год, Станислав Черчесов – с 2016 по 2021 год. С 2021 года и по настоящее время сборную тренирует Валерий Карпин .

«По Капелло мне что-то сложно сказать, потому что я с ним был очень мало времени. Буквально три-четыре дня. Тогда кто-то был травмирован, поэтому меня тогда вызвали, я поехал вместо одного футболиста. Две-три тренировки, товарищеская игра. В товарищеском матче я тоже получил повреждение. Поэтому тогда уехал из сборной, то есть я никак не познакомился с ним. У тренера был переводчик, тяжело немного через него общаться, не совсем те эмоции, чтобы понять человека. По нему мне сказать сложно.

Что касается Станислава Черчесова, то он больше, наверное, как психолог. Он умеет настраивать.

Леонид Слуцкий , наверное, больше тактик. Если говорить о Валерии Георгиевиче [Карпине], то я бы сказал, что это баланс где-то между этим», – отметил полузащитник сборной России.