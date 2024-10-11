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Семин о словах Глушенкова про пиво: «Футболист – тяжелая профессия. Одному и глотка нельзя, другому можно кружку. Немцы всегда выпивают после матча»

Юрий Семин отреагировал на слова Максима Глушенкова о пиве.

Ранее полузащитник «Зенита» рассказал, что пьет пиво после матчей.

«Немцы всегда выпивают пиво после матча. Наверное, каждому здесь индивидуально, одному и глотка нельзя, а другому с удовольствием можно выпить кружку хорошего пива.

Футболист – это вообще тяжелая профессия. Нужно быть в хорошей физической готовности. Посмотрите, сколько они проводят матчей, по 80. Так что, наверное, это правильно», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

Александр Мостовой: «Я пиво попробовал в 23 года, никогда не курил, а из больницы не выезжаю. Некоторые могли ночь не спать, а потом выходили и делали игру»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
logoЗенит
logoЮрий Семин
logoпремьер-лига Россия
logoСоветский спорт
logoМаксим Глушенков
алкоголь и спорт
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