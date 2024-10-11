«Восстановление водного баланса после игр с помощью пива – широко распространенный метод». Медведев о Глушенкове

Александр Медведев высказался об употреблении пива футболистами.

Ранее полузащитник «Зенита» Максим Глушенков на ютую-канале «СБГ Шоу» рассказал , что после игр за команду выпивает по литру пива.

«Восстановление водного баланса после игр с помощью пива – широко распространенный в мире метод», – заявил председатель правления «Зенита ».

Глушенков перешел в «Зенит» летом из «Локомотива». На данный момент он делит первое место в списке лучших бомбардиров Мир РПЛ с игроком железнодорожников Алексеем Батраковым. Оба полузащитника забили по семь голов.