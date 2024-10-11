«Восстановление водного баланса после игр с помощью пива – широко распространенный метод». Медведев о Глушенкове
Александр Медведев высказался об употреблении пива футболистами.
Ранее полузащитник «Зенита» Максим Глушенков на ютую-канале «СБГ Шоу» рассказал, что после игр за команду выпивает по литру пива.
«Восстановление водного баланса после игр с помощью пива – широко распространенный в мире метод», – заявил председатель правления «Зенита».
Глушенков перешел в «Зенит» летом из «Локомотива». На данный момент он делит первое место в списке лучших бомбардиров Мир РПЛ с игроком железнодорожников Алексеем Батраковым. Оба полузащитника забили по семь голов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
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