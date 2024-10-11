Карвахаль перенес операцию на колене. Защитник «Реала» пропустит 8-10 месяцев
Даниэль Карвахаль успешно перенес операцию на крестообразной связке.
32-летний защитник «Реала» получил травму в матче Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:0). Сообщалось, что он пропустит от 8 до 10 месяцев.
Пресс-служба мадридского клуба проинформировала, что уже в ближайшие дни Карвахаль начнет процесс восстановления.
Ранее «Реал» продлил с игроком контракт до 2026 года.
Кресты Карвахаля – уже как минимум десятые в сезоне 😱
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Реала»
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