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Карвахаль перенес операцию на колене. Защитник «Реала» пропустит 8-10 месяцев

Даниэль Карвахаль успешно перенес операцию на крестообразной связке.

32-летний защитник «Реала» получил травму в матче Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:0). Сообщалось, что он пропустит от 8 до 10 месяцев.

Пресс-служба мадридского клуба проинформировала, что уже в ближайшие дни Карвахаль начнет процесс восстановления.

Ранее «Реал» продлил с игроком контракт до 2026 года.

Кресты Карвахаля – уже как минимум десятые в сезоне 😱

Критикуешь календарь – травмируешься. Сон, Родри, теперь и Алиссон

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Реала»
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