«Реал» предложит выбывшему на 8-10 месяцев Карвахалю новый контракт
«Реал» предложит контракт Даниэлю Карвахалю.
По данным Relevo, в мадридском клуб собираются продлить контракт с защитником, несмотря на разрыв крестообразной связки, из-за которого футболист пропустит 8-10 месяцев.
Действующее соглашение действует до 2025 года. Ожидается, что в ближайшие недели стороны начнут обсуждения и можно будет договориться.
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