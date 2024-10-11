Глушенков о том, что купил бы за миллион: «Браслет, украшение, часы. Вещи или кроссовки за лям? Сносить их и что потом делать? Жалко»

Максим Глушенков рассказал, на что был бы готов потратить миллион рублей.

В этом сезоне 25-летний хавбек провел за «Зенит» десять матчей и забил девять голов.

– Сергеев нам сказал, что в Питере может потратить 100 тысяч рублей в месяц, а в Череповце – 50.

– Ну, если ты ходишь куда-то в рестораны покушать... У меня собака еще есть – корм, лечение и так далее. В магазин сходить. Я вещи не каждый день покупаю, но когда покупаешь – может и побольше выйти.

– У Нобеля ты сказал, что никогда не купишь кроссовки за миллион. А если твоя девушка попросит?

– Она не попросит (улыбается).

– Но если?

– Тогда будет серьезный разговор (улыбается).

– А что стоит миллион, за что ты бы отдал? Понятно, что квартира. Но какая-то безделушка.

– Не знаю, может, браслет какой-то. Он же будет дольше храниться, если его не потерять.

– Часы?

– Часы. У меня они есть. Ну, какое-то украшение. Какие-то вещи за лям? Сносить их и что потом делать? Мне так жалко. У меня есть кроссовки Travis Scott.

– Сколько стоят?

– Я их брал, по-моему, за 50 тысяч. Я иногда друзьям в Смоленске отдаю кроссовки. А их как будто жалко отдавать.

Я за 50 тысяч купил. А прикинь за миллион купить, отходить и кому-то отдать потом? Если в подарок – еще, может, – сказал игрок «Зенита » Максим Глушенков в интервью ютуб-каналу «СБГ ШОУ».