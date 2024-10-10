Горшков о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Это все от зависти. Другие команды тратят не меньше, но не так качественно»
– Ты понимаешь, почему на многих стадионах болельщики кричат: «Зенит» – позор российского футбола»?
– Это все идет от зависти. Наверное, они руководствуются тем, что у «Зенита» самый большой бюджет. Но если посмотреть на другие команды, то они тратят как минимум не меньше.
– Ты о «Спартаке»?
– Да не только о «Спартаке». Другие клубы в том числе. Весь вопрос в качестве трансферов. Вспомните про переход [Максимилиана] Филиппа в «Динамо»: его купили за 20 миллионов евро. Он поиграл нормально 2-3 месяца и уехал. «Зенит» просто тратит качественнее. Того же Женю Латышонка купили, как писали в СМИ, за 100 или 200 тысяч евро. Разве какая-то команда могла не позволить его себе?
Я сомневаюсь, что другие клубы не могли купить Макса Глушенкова. Значит, не видели или не хотели видеть. Мне кажется, все дело в качестве работы. «Зенит» в этом направлении работает лучше всех. Отсюда и шесть подряд побед в чемпионате. И все кричалки болельщиков – это от зависти, – сказал защитник «Зенита».
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