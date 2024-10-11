Месси о сборной: «Я долго отсутствовал, но счастлив вернуться. Мне не хватало игр за Аргентину»
Лионель Месси прокомментировал возвращение в сборную Аргентины.
37-летний игрок пропускал последние матчи национальной команды из-за травмы. Сегодня он провел на поле все 90 минут в отборочной игре на ЧМ-2026 против Венесуэлы (1:1).
«Я долго отсутствовал, но я счастлив вернуться, продолжить преемственность, снова быть здесь.
Мне не хватало игр за Аргентину. Нам предстоит долгий переезд и пара дней на отдых перед подготовкой к домашней игре», – сказал Лионель Месси.
Месси про 1:1 с Венесуэлой: «Ужасный матч. Мы не могли сделать даже два паса подряд, мяч останавливался из-за воды на поле»
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Olé
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