Начало матча Венесуэла – Аргентина отложено из-за ливня. Сотрудники стадиона швабрами и граблями сгоняют воду с поля

Начало матча Венесуэла – Аргентина отложено из-за непогоды.

Игра на стадионе «Монументаль де Матурин» должна была начаться в 00:00 по московскому времени.

Однако после ливня на стадионе в Венесуэле возникли проблемы с газоном – образовались лужи, мяч не прыгал и не катился по траве. Сотрудники стадиона принялись швабрами и граблями и сгонять воду с поля.

Как сообщает Olé, сборная Аргентины выразила недовольство состоянием поля. Встречу отложили как минимум на полчаса.

Утверждается, что матч будет сыгран сегодня, риска переноса игры нет.

Изображения: кадры из трансляции TyC Sports

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.