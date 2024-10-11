Начало матча Венесуэла – Аргентина отложено из-за ливня. Сотрудники стадиона швабрами и граблями сгоняют воду с поля
Начало матча Венесуэла – Аргентина отложено из-за непогоды.
Игра на стадионе «Монументаль де Матурин» должна была начаться в 00:00 по московскому времени.
Однако после ливня на стадионе в Венесуэле возникли проблемы с газоном – образовались лужи, мяч не прыгал и не катился по траве. Сотрудники стадиона принялись швабрами и граблями и сгонять воду с поля.
Как сообщает Olé, сборная Аргентины выразила недовольство состоянием поля. Встречу отложили как минимум на полчаса.
Утверждается, что матч будет сыгран сегодня, риска переноса игры нет.
Изображения: кадры из трансляции TyC Sports
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Olé
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