Месси про 1:1 с Венесуэлой: «Игра была безобразной. Мы не могли сделать даже два паса подряд, мяч останавливался из-за воды на поле»
Лионель Месси посетовал на состояние поля в гостевом матче с Венесуэлой (1:1).
Форвард сборной Аргентины высказался после игры 9-го тура отбора ЧМ-2026.
«Игра была безобразной. Мы не могли сделать даже два паса подряд, мяч останавливался из-за воды на поле.
Играть в таких условиях тяжело, поле не помогало», – сказал Месси в интервью TyC Sports.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Reuters
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