Месси про 1:1 с Венесуэлой: «Игра была безобразной. Мы не могли сделать даже два паса подряд, мяч останавливался из-за воды на поле» 

Лионель Месси посетовал на состояние поля в гостевом матче с Венесуэлой (1:1).

Форвард сборной Аргентины высказался после игры 9-го тура отбора ЧМ-2026.

«Игра была безобразной. Мы не могли сделать даже два паса подряд, мяч останавливался из-за воды на поле.

Играть в таких условиях тяжело, поле не помогало», – сказал Месси в интервью TyC Sports.