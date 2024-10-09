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Месси готов сыграть за Аргентину в ближайших матчах отбора на ЧМ-2026. Участие Мак Аллистера под вопросом из-за травмы

Лионель Месси сыграет за Аргентину в ближайших матчах отбора на ЧМ-2026.

Команде предстоит в ночь с 10 на 11 октября сыграть с Венесуэлой, а в ночь с 15 на 16 октября – с Боливией. Сейчас Аргентина лидирует в южноамериканском отборочном турнире, набрав 18 очков за 8 игр.

«Лео в порядке. Он сыграл несколько матчей перед приездом сюда. Это то, что ему было нужно. Он в форме и будет частью команды.

Мак Аллистер тренируется отдельно из-за травмы. Посмотрим, выйдет ли он на первую игру. Пока что он не может присоединиться к общей группе, и мы примем решение по нему в четверг.

Надеемся, что больше не потеряем ни одного игрока», – сказал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Goal
logoЛиверпуль
logoМЛС
logoЛионель Месси
logoЛионель Скалони
logoСборная Аргентины по футболу
logoквалификация ЧМ-2026 Южная Америка
logoИнтер Майами
logoАлексис Мак Аллистер
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