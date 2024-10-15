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Гонду о мечте: «Всегда следил за Месси, поэтому в будущем хочу выступать за «Барселону»

Лусиано Гонду заявил, что в будущем хотел бы перейти в «Барселону».

— Для тебя «Зенит» — это трамплин в более сильные европейские лиги? У тебя есть мечта попасть в состав гранда или не рвешься туда?

— «Зенит» — сильная команда, да еще и базируется в таком красивом городе. Пока я наслаждаюсь игрой и хотелось бы задержаться тут подольше, войти в историю клуба. Но у меня есть и мечта детства: всегда следил за Месси, поэтому в будущем хочу выступать за «Барселону».

— Ты играл на Олимпиаде в Париже за сборную Аргентины. Насколько реальна цель попасть в ее состав на ЧМ-2026?

— Конечно, хотелось бы. Сборная Аргентины — лучшая в мире, у нас много уважаемых футболистов. Выступать за национальную команду — это мечта каждого аргентинца.

— Не считаешь, что твои шансы могли снизиться из-за переезда в Россию?

— Спорная тема. Не думаю, что из-за перехода в «Зенит» я не смогу попасть в сборную Аргентины, «Зенит» — крепкая европейская команда, у нас собраны сильные футболисты. В эпоху цифровых технологий люди могут следить за любым чемпионатом. Достаточно включить интернет, — сказал форвард «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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