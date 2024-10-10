Депутат Журова о детях из Белгородской и Курской областей на тренировке сборной России: «Очень хорошая инициатива. Думаю, игроки с пониманием относятся к ситуации»

Депутат Светлана Журова высказалась об открытой тренировке сборной России.

Игроки национальной команды позанимались с детьми из футбольных школ Белгородской и Курской областей.

«Конечно, это очень хорошая инициатива. Сборная России по футболу большие молодцы, что поддерживают детей. Сейчас такой небольшой мастер-класс им поможет морально.

И я надеюсь, что наши футболисты с удовольствием провели тренировку с детьми. Думаю, что они с пониманием относятся к сложившейся ситуации.

Это лишний повод нам всем в очередной раз задуматься. Лучше посвятить время детям, позаниматься с ними, а не думать об отстранениях от соревнований или чем-то другом. Так что, повторюсь, молодцы», – заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Журова.

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