Карпин о юных футболистах из Курской и Белгородской областей на тренировке сборной: «Такой формат должен быть. Для них это что‑то невообразимое, нам тоже запомнится»

Валерий Карпин высказался о детях из Белгорода и Курска на тренировке сборной РФ.

Сегодня сборная России проводит открытую тренировку на московском стадионе «Динамо». В программе – мастер‑классы, фото– и автограф‑сессии, общение с игроками. В занятии принимают участие юные футболисты из спортивных школ Курской и Белгородской областей.

– Такой формат должен быть. Для ребят это что‑то невообразимое. Для нас вместе поиграть в футбол – тоже запомнится.

– Какое ваше любимое упражнение?

– Играть в футбол. Ребята [из Курска и Белгорода] должны кого‑то обыграть, у нас же такие футболисты тут, – сказал смеясь главный тренер сборной России Карпин .