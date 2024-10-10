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Воробьев отдал свою куртку мальчику, заплакавшему на открытой тренировке сборной России

Дмитрий Воробьев утешил мальчика на тренировке сборной РФ и отдал ему куртку.

Сегодня сборная России проводит открытую тренировку на московском стадионе «Динамо». В программе – мастер‑классы, фото– и автограф‑сессии, общение с игроками. В занятии принимают участие юные футболисты из спортивных школ Курской и Белгородской областей.

Один мальчик не сдержал эмоций и заплакал на тренировке. Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев утешил его и отдал свою куртку.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал сборной России
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logoДмитрий Воробьев
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