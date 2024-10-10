Карпин о РУСАДА на тренировке сборной России: «Какой вообще смысл приезжать в последний день, когда все люди разъезжаются?»
Валерий Карпин удивлен приезду РУСАДА на открытую тренировку сборной России.
«Меня удивил приезд представителей РУСАДА. Они каждый сбор приезжают. Но то, что они приехали именно сегодня и на стадион «Динамо», а не на базу, как они приезжают каждый раз в семь-шесть утра и не дают спать никому, удивляет.
Сегодня все люди разъезжаются. Приезжать в последний день какой вообще смысл?» – сказал главный тренер сборной России Карпин.
Сообщалось, что сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) забрали на допинг-контроль 10 футболистов.
Сегодня сборная России провела открытую тренировку на московском стадионе «Динамо». В программе были мастер‑классы, фото– и автограф‑сессии, общение с игроками. В занятии приняли участие юные футболисты из спортивных школ Курской и Белгородской областей.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
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