«Камни в почках? Я их еще погоняю!» Мостовой о самочувствии после операции

Александр Мостовой рассказал о самочувствии после операции на почках.

«Честно говоря, не знаю, когда меня выпишут. Самочувствие хорошее. Всем огромное спасибо за поддержку!

Камни в почках? Я их еще погоняю! Скоро будем сдвигать все камни!» — сказал экс-игрок сборной России.