0

«Камни в почках? Я их еще погоняю!» Мостовой о самочувствии после операции

Александр Мостовой рассказал о самочувствии после операции на почках.

«Честно говоря, не знаю, когда меня выпишут. Самочувствие хорошее. Всем огромное спасибо за поддержку! 

Камни в почках? Я их еще погоняю! Скоро будем сдвигать все камни!» — сказал экс-игрок сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoЗдоровье
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Писарев пошутил о стажировке Мостового в «Спартаке»: «Судя по его комментариям, он и так все знает. Посмотрим, получится ли у него в другой роли»
74 октября, 18:21
Мостовой о камнях в почках: «Прячутся, потом опять вылезают – и пошло-поехало. Три раза уже так было. Посещаю больницы чаще, чем другие на футбол ходят»
354 октября, 12:58
Александр Мостовой перенес операцию: «Зашевелился камень в почке»
954 октября, 12:28
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Карвахаль травмировал «кресты»: «Предстоит операция, пропущу несколько месяцев» 
11сегодня, 02:32
Миранчук забил с пенальти и сделал пас на победный гол в матче с «Нью-Йорк Ред Буллс». У него 3+1 в 8 играх МЛС
9сегодня, 01:55
МЛС. «Интер Майами» Месси обыграл «Торонто» благодаря голу Кампаны на 93-й, 1+1 Миранчука помогли «Атланте» победить «Нью-Йорк Ред Буллс» 
30сегодня, 01:45
Карло Анчелотти: «Все в «Реале» расстроены и встревожены травмой Карвахаля, он ключевой игрок. У Винисиуса проблема с шейным отделом»
40вчера, 21:46
Автобус «Ростова» попал в ДТП после матча со «Спартаком». Никто не пострадал
14вчера, 21:21
«Реал» не проигрывает в Ла Лиге 41 матч. Рекорд у «Барселоны» – 43 игры
39вчера, 21:20
Карвахаль в слезах покинул поле на носилках, травмировав колено в борьбе с Пино на 93-й минуте игры с «Вильярреалом». Защитник «Реала» кричал от боли
119вчера, 21:13Фото
«Реал» обыграл «Вильярреал» благодаря голам Винисиуса и Вальверде из-за штрафной – 2:0
112вчера, 20:59
Чемпионат Испании. «Реал» победил «Вильярреал», «Сельта» вдевятером обыграла «Лас-Пальмас»
364вчера, 20:59
«Золотой мяч» Винисиусу!» Фанаты «Реала» после гола бразильца «Вильярреалу»
49вчера, 20:55
Ко всем новостям
Последние новости
Алонсо выиграл 68% матчей в Бундеслиге. Лучше показатели только у Пепа, Флика и Анчелотти
через 0
«Локомотив» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
113 минут назад
И.о. тренера «Оренбурга» Айткулов после 0:1 от «Зенита»: «В атаке у нас мало что получалось. Главным тренером вряд ли останусь» 
23 минуты назад
«Факел» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 14:00
144 минуты назад
Ташуев об «Ахмате» и 0:2 от «Рубина»: «Команда пока не сбита, ищем ротацию, пытаемся прибавить в атакующих действиях» 
1сегодня, 02:11
Тедеев о 2:2 с «Пари НН»: «После 70‑й минуты «Акрону» не хватило сил. Нельзя в конце матча проигрывать единоборства» 
сегодня, 01:31
Сергей Юран: «Илича надо поддержать, его отставка в голове не укладывается» 
2сегодня, 01:19
Ретеги набрал 17 очков в фэнтези Серии А, Тюрам – 14. У обоих по три гола, форвард «Аталанты» добавил ассист
2вчера, 22:13Фэнтези
Кроос посетил матч «Реала» с «Вильярреалом». Зрители на «Бернабеу» устроили Тони овацию и скандировали его имя
6вчера, 22:07
Анчелотти про 2:0 с «Вильярреалом»: «Реал» хорошо контролировал игру после гола, компактно оборонялся. Дальние удары – один из наших ресурсов, Вини, Беллингем, Мбаппе, Вальверде прекрасно бьют»
11вчера, 21:59