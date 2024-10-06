«Камни в почках? Я их еще погоняю!» Мостовой о самочувствии после операции
Александр Мостовой рассказал о самочувствии после операции на почках.
«Честно говоря, не знаю, когда меня выпишут. Самочувствие хорошее. Всем огромное спасибо за поддержку!
Камни в почках? Я их еще погоняю! Скоро будем сдвигать все камни!» — сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
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