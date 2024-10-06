Мостовой не отменит стажировку после операции: «Все в силе, время еще есть. Тем более «Спартак» выигрывает»

Александр Мостовой не планирует отменять стажировку в «Спартаке» после операции.

На этой неделе экс-футболисту провели операцию по удалению камней в почках, он находится в больнице.

«Здоровье – ничего, чувствую себя нормально. Потихоньку все. Я еще в больнице. Насчет выписки пока неизвестно. В понедельник будет заключительный осмотр, а после него посмотрим, как дальше двигаться.

Риска отмены стажировки в «Спартаке» пока нет. До нее еще есть время. Я не передумал туда идти. Все в силе. Тем более «Спартак » выигрывает: обыграли «Динамо » и разложили «Ростов » – все хорошо», – сказал Мостовой .