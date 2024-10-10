Кроос – завершающему карьеру Надалю: «Без тебя и Федерера уже ничего не будет прежним»

Тони Кроос отреагировал на решение Рафаэля Надаля завершить карьеру.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Надаль объявил , что завершит карьеру в этом году. Последним турниром в карьере испанца станет финал Кубка Дэвиса в ноябре.

«Без тебя и Роджера [Федерера] уже ничего не будет прежним.

Спасибо за то, что всегда был примером на корте и за его пределами. Поздравляю», – написал бывший футболист «Реала » и сборной Германии, завершивший карьеру летом.

Надаль все-таки уйдет в этом году. Последний раз сыграет за сборную через 20 лет после дебюта