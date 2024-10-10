Надаль все-таки уйдет в этом году. Последний раз сыграет за сборную через 20 лет после дебюта

Рафаэль Надаль , весь сезон очевидно доигрывавший великую карьеру, но отказывавшийся прощаться с теннисом , все-таки попрощается с ним в этом году.

22-кратный чемпион «Шлемов», игравший профессионально с 2001-го, проведет последний турнир в ноябре в финальной части Кубка Дэвиса дома в Малаге (Испания стартует четвертьфиналом против Нидерландов).

Надаль записал лиричное обращение к болельщикам:

«Всем привет. Я здесь, чтобы объявить, что ухожу из профессионального тенниса. Реальность такова, что в моей жизни был трудный период, особенно последние два года. Я не мог играть без ограничений. Конечно, было сложно принять это решение, но у всего в этой жизни есть начало и конец, и мне кажется, что сейчас подходящий момент, чтобы завершить долгую карьеру, которая оказалась гораздо успешнее, чем я когда-либо мог представить.

Я очень рад, что моим последним турниром станет финал Кубка Дэвиса, и я буду представлять свою страну. Мне кажется, в каком-то смысле замкнется круг, поскольку одной из моих первых удач в профессиональном теннисе был финал Кубка Дэвиса в Севилье в 2004-м.

Мне очень, очень повезло, что в моей карьере было столько событий. Я хочу поблагодарить весь теннисный мир, всех людей, которые вовлечены в этот спорт, моих многолетних коллег, особенно моих главных соперников (в видео показывают кадры из матчей с Роджером Федерером и Новаком Джоковичем – Спортс). Я провел с ними столько часов и пережил много моментов, которые запомню на всю жизнь.

Говорить о команде немного сложнее, потому что они стали очень важной частью моей жизни. Мы не просто работаем вместе – мы дружим, и они всегда были рядом, когда я нуждался в поддержке. В очень плохие моменты, в очень хорошие моменты, в моменты, когда нужно было меня подстегивать и в моменты, когда нужно было отключить перфекционизм. Мы столько прожили вместе, что это трудно объяснить.

Семья – мое все. Мама шла на жертвы и делала все возможное, чтобы у нас всегда все было. Мы с женой вместе уже 19 лет. Спасибо тебе за все. Она была идеальной спутницей на протяжении всей моей карьеры. Когда я возвращался домой и каждый день видел, как растет сын, это меня подзаряжало, чтобы я продолжал работать. У нас с сестрой всегда были невероятные отношения. Благодаря дяде я начал играть в теннис. И именно благодаря ему я смог преодолеть множество сложных ситуаций в карьеру. Отец всегда меня вдохновлял. Он был для меня примером старания и саморазвития. Большое спасибо моему отцу.

И, наконец, спасибо вам, болельщики».

Надаль попрощался с Мадридом 🥹. Все рыдали, а он улыбался

Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill, Quinn Rooney, Clive Brunskill