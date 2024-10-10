Федерер о том, что Надаль завершает карьеру: «Я всегда надеялся, что этот день никогда не наступит. Спасибо за незабываемые моменты»
Роджер Федерер отреагировал на новость о том, что Рафаэль Надаль завершит карьеру в этом сезоне.
Последним турниром испанца станет домашний финал Кубка Дэвиса.
«Какая карьера, Рафа! Я всегда надеялся, что этот день никогда не наступит. Спасибо за незабываемые моменты и за все невероятные достижения в нашей любимой игре. Это была огромная честь! 🙏🏼🎾» – написал 20-кратный чемпион «Больших шлемов» под видеообращением Надаля.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Надаля
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