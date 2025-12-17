0

«Зенит» и «Войводина» ведут переговоры о товарищеском матче в июле

«Зенит» может провести товарищеский матч с «Войводиной» летом 2026 года.

«Зенит» и «Войводина» летом могут провести товарищеский матч.

Об этом рассказал президент сербского клуба Драголюб Збилич.

«Ведем переговоры с «Зенитом» о товарищеском матче в июле 2026 года», – заявил Збилич.

«Зенит» и «Войводина» встречались трижды: в октябре 2024 года и дважды – в июле 2025-го. В каждом из трех товарищеских матчей победу одержали петербуржцы (4:1, 7:1, 2:0).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
товарищеские матчи (клубы)
logoЗенит
logoвысшая лига Сербия
logoпремьер-лига Россия
logoВойводина
