«Зенит» и «Войводина» ведут переговоры о товарищеском матче в июле
«Зенит» может провести товарищеский матч с «Войводиной» летом 2026 года.
«Зенит» и «Войводина» летом могут провести товарищеский матч.
Об этом рассказал президент сербского клуба Драголюб Збилич.
«Ведем переговоры с «Зенитом» о товарищеском матче в июле 2026 года», – заявил Збилич.
«Зенит» и «Войводина» встречались трижды: в октябре 2024 года и дважды – в июле 2025-го. В каждом из трех товарищеских матчей победу одержали петербуржцы (4:1, 7:1, 2:0).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
