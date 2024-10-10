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Тарханов о Слишковиче в «Оренбурге»: «У нас не хуже есть тренеры. Какие успехи у него в Европе? Какой смысл брать тех, кто мало кому известен»

Александр Тарханов высказался о назначении Владимира Слишковича в «Оренбург».

– Я не понял, почему «Оренбург» позвал именно Слишковича. И никто этого не понял. Думаю, у нас не хуже есть тренеры.

Какие успехи у Слишковича в Европе? Почему ему отдали приоритет? Кубок УЕФА с нашей командой выиграл только Дик Адвокат. И Гус Хиддинк со сборной России хорошо работал. Это великие тренеры. Таких надо приглашать, у них научиться чему-то можно. А брать тех, кто мало кому известен, я не знаю, какой смысл.

– Наверное, Слишкович успел завоевать авторитет в «Спартаке».

– «Оренбург» – региональный клуб, ему трудно подняться наверх. Я не помню, чтобы какой-то иностранец успешно тренировал нашу маленькую команду. «Спартак», где работал короткий срок Слишкович, – совсем другое. Там выше уровнем футболисты. С игроками «Оренбурга» надо много работать, чтобы они чего-то добились.

Но я нормально отношусь к этому назначению. Взяли они Слишковича тренером и взяли. Плохо будет работать – уберут, хорошо – оставят.

– Говорят, у тренера «Оренбурга» не такая большая зарплата. Босниец согласился, а наши, может, – нет.

– Я, когда шел тренировать, о деньгах никогда не говорил. Сколько давали, столько брал. И вообще для тренера самое интересное – сделать хорошей команду, где мало денег. За деньгами надо идти в «Зенит», ЦСКА, «Динамо», – заявил бывший главный тренер «Урала».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoДик Адвокат
logoГус Хиддинк
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Тарханов
logoОренбург
logoВладимир Слишкович
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