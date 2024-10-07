Слишкович об «Оренбурге»: «Рад возможности работать в серьезном клубе, у которого есть амбиции. Клуб сделал конкретное предложение, показал сильное желание»

Владимир Слишкович высказался о назначении в «Оренбург».

В понедельник Слишкович сменил на посту главного тренера «Оренбурга» Давида Деограсию, об уходе которого было объявлено на прошлой неделе. Ранее босниец работал в «Спартаке» помощником Гильермо Абаскаля, а после увольнения испанца в апреле руководил командой до конца сезона‑2023/24.

– Какие чувства сейчас испытываете?

– Я очень рад, потому что у меня появилась возможность работать в серьезном клубе, у которого есть амбиции, молодая команда. Думаю, многие мои идеи можно воплотить с такой командой. Меня бы здесь не было, если бы я этого не хотел.

– Какие задачи поставило перед вами руководство? На каком месте реально может финишировать «Оренбург» по итогами сезона?

– Реально, нереально – сейчас это все субъективное мнение. Конечно, амбиции – остаться в РПЛ. Я сейчас со своим штабом, с игроками попытаемся сделать все, чтобы остаться в РПЛ. Это цель клуба. Потом, по окончании чемпионата, увидим, что мы сделали хорошо, а что – не очень. Реальная цель клуба, я думаю, – остаться в РПЛ.

– Были ли предложения от других клубов?

– Нет. Разговоры часто ходят, но «Оренбург» сделал конкретное предложение, показал сильное желание. Поэтому мы достаточно быстро договорились, – сказал Слишкович.

Президент «Оренбурга» о назначении Слишковича: «Выбрали Владимира по совокупности условий и вариантов, которые у нас были. Главная задача – сохранить команду в РПЛ»