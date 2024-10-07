Президент «Оренбурга» о назначении Слишковича: «Выбрали Владимира по совокупности условий и вариантов, которые у нас были. Главная задача – сохранить команду в РПЛ»

В «Оренбурге» объяснили назначение Владимира Слишковича на пост главного тренера.

«Выбрали Слишковича по совокупности условий, в которых находится команда, и вариантов, которые у нас были. Главная задача тренера – сохранить команду в Мир РПЛ .

Я благодарен Владимиру за конструктивный подход и достижение договоренностей. Контракт рассчитан на два года», – сказал президент «Оренбурга » Василий Еремякин .

После 11 туров «Оренбург» занимает предпоследнее, 15-е, место в таблице РПЛ, набрав 7 очков.