Президент «Оренбурга» о назначении Слишковича: «Выбрали Владимира по совокупности условий и вариантов, которые у нас были. Главная задача – сохранить команду в РПЛ»
В «Оренбурге» объяснили назначение Владимира Слишковича на пост главного тренера.
«Выбрали Слишковича по совокупности условий, в которых находится команда, и вариантов, которые у нас были. Главная задача тренера – сохранить команду в Мир РПЛ.
Я благодарен Владимиру за конструктивный подход и достижение договоренностей. Контракт рассчитан на два года», – сказал президент «Оренбурга» Василий Еремякин.
После 11 туров «Оренбург» занимает предпоследнее, 15-е, место в таблице РПЛ, набрав 7 очков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости