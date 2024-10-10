Слишкович о задачах «Оренбурга»: «Остаться в РПЛ, конечно. Игроки заряжены на атаку, моя работа – не испортить это. Легче поменять тренера, чем 13 футболистов»

Владимир Слишкович назвал главную задачу «Оренбурга» на сезон.

Экс-тренер «Спартака» подписал 2-летний контракт с «Оренбургом », сменив на посту главного тренера Давида Деограсию.

– Будут небольшие изменения в игре. Есть задача команды, но это маленькие вещи, которые если и должны менять игру, то немного. Но да, игроки в данном клубе заряжены на атаку. Моя работа в том, чтобы не испортить это.

– Задача команды – остаться в РПЛ?

– Знаете, легче поменять тренера, чем 13 игроков. Прошла треть чемпионата, это не два‑три тура. Но наша задача – остаться в РПЛ , конечно, – сказал новый главный тренер «Оренбурга».