Слишкович о задачах «Оренбурга»: «Остаться в РПЛ, конечно. Игроки заряжены на атаку, моя работа – не испортить это. Легче поменять тренера, чем 13 футболистов»
Владимир Слишкович назвал главную задачу «Оренбурга» на сезон.
Экс-тренер «Спартака» подписал 2-летний контракт с «Оренбургом», сменив на посту главного тренера Давида Деограсию.
– Будут небольшие изменения в игре. Есть задача команды, но это маленькие вещи, которые если и должны менять игру, то немного. Но да, игроки в данном клубе заряжены на атаку. Моя работа в том, чтобы не испортить это.
– Задача команды – остаться в РПЛ?
– Знаете, легче поменять тренера, чем 13 игроков. Прошла треть чемпионата, это не два‑три тура. Но наша задача – остаться в РПЛ, конечно, – сказал новый главный тренер «Оренбурга».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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