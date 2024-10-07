Семшов о Слишковиче в «Оренбурге»: «Выбираем второсортных иностранцев, а потом дуем им в одно место. Если Деограсия не играл в футбол, какой он футбольный человек? Таких у нас полстраны»
Ранее боснийский специалист подписал двухлетний контракт с российским клубом.
«Один нефутбольный человек из «Оренбурга» ушел. Если Деограсия не играл в футбол, никого не тренировал на хорошем уровне, а был директором академии, то какой же он футбольный человек? Таких у нас полстраны, но выбор почему-то падает на иностранцев.
Нефутбольный – это в обширном понимании. У нас каждый второй в футболе все понимает, разбирается, но в то же время у нас есть более достойные кандидаты, которые для нашего футбола сделали достаточно, чтобы возглавлять тот или иной клуб РПЛ.
Но мы выбираем второсортных иностранцев, которые там не востребованы, которых там не знают, а потом дуем им в одно место, чтобы они не уехали. Смешно.
Таким образом, у нас падает уровень футбола, уровень достоинства и уважения к тем людям, которые сделали много для нашего футбола», – сказал бывший игрок сборной России Игорь Семшов.
Слишкович – болельщикам «Оренбурга»: «Я один ничего не могу – нужна ваша помощь. Это важно, чтобы спасти сезон»
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