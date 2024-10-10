Адама о разговоре с Пепом после двух нереализованных выходов один на один против «Сити»: «Это лучший тренер мира. Он дал несколько советов, как завершать моменты»
Адама Траоре рассказал, о чем говорил с Пепом Гвардиолой после игры.
В матче седьмого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал победу над «Фулхэмом» со счетом 3:2. Вингер лондонского клуба Адама Траоре по ходу встречи не реализовал два выхода один на один.
Главный тренер «Сити» Гвардиола поддержал его после матча и дал советы, как реализовывать моменты, которые он упустил.
«Я знаю его уже несколько лет, но это всегда приятно. Он лучший тренер мира, без сомнения.
После игры он подошел ко мне, сказал, что это был хороший матч, и дал несколько советов, как лучше завершать моменты, которые у меня были против них», – сказал Траоре в интервью El Larguero.
Траоре является воспитанником «Барселоны», а в 2020 году слухи связывали его с «Ман Сити».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
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