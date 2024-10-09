Иньеста о противостоянии «Барсы» Пепа и «Реала» Моуринью: «Не люблю говорить о том времени. В сборной мы сходили с ума, атмосфера была нездоровой»

Андрес Иньеста оценил влияние соперничества «Реала» и «Барсы» на сборную Испании.

Экс-полузащитник «блауграны», завершивший карьеру, высказался о периоде противостояния Пепа Гвардиолы и Жозе Моуринью. Гвардиола тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год, а Моуринью возглавлял «Реал» с 2010-го по 2013-й.

«Не люблю говорить о том периоде в сборной. Атмосфера не была здоровой. Мы сходили с ума. Подавляющее большинство сборной составляли [игроки] «Барсы» и «Реала », и на сборах было неуютно», – сказал экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании