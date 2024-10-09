Иньеста о противостоянии «Барсы» Пепа и «Реала» Моуринью: «Не люблю говорить о том времени. В сборной мы сходили с ума, атмосфера была нездоровой»
Андрес Иньеста оценил влияние соперничества «Реала» и «Барсы» на сборную Испании.
Экс-полузащитник «блауграны», завершивший карьеру, высказался о периоде противостояния Пепа Гвардиолы и Жозе Моуринью. Гвардиола тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год, а Моуринью возглавлял «Реал» с 2010-го по 2013-й.
«Не люблю говорить о том периоде в сборной. Атмосфера не была здоровой. Мы сходили с ума. Подавляющее большинство сборной составляли [игроки] «Барсы» и «Реала», и на сборах было неуютно», – сказал экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости