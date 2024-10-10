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  • Игроки и боссы «Баварии» поддерживают Компани, несмотря на 3-матчевую серию без побед. Руководство советовалось с Гвардиолой перед назначением тренера
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Игроки и боссы «Баварии» поддерживают Компани, несмотря на 3-матчевую серию без побед. Руководство советовалось с Гвардиолой перед назначением тренера

Игроки и руководство «Баварии» поддерживают Венсана Компани.

Как сообщает Bayern&Germany со ссылкой на журналиста Kicker Франка Линкеша, все игроки «Баварии» полностью поддерживают главного тренера, несмотря на 3-матчевую серию без побед. Томас Мюллер, имеющий большой авторитет в раздевалке мюнхенцев, публично похвалил стиль игры Компани, несмотря на то, что хотел бы получать больше игрового времени.

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс также уверен, что Компани сможет наладить ситуацию в команде. Отмечается, что в ходе поисков главного тренера, сопровождавшихся многочисленными отказами, руководство «Баварии» подробнее расспрашивало о Компани Пепа Гвардиолу – испанец в частном разговоре дал Венсану «очень позитивную» характеристику.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern&Germany
logoБавария
logoВенсан Компани
logoбундеслига Германия
logoУли Хенесс
logoПеп Гвардиола
logoТомас Мюллер
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