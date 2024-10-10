Игроки и боссы «Баварии» поддерживают Компани, несмотря на 3-матчевую серию без побед. Руководство советовалось с Гвардиолой перед назначением тренера

Игроки и руководство «Баварии» поддерживают Венсана Компани.

Как сообщает Bayern &Germany со ссылкой на журналиста Kicker Франка Линкеша, все игроки «Баварии» полностью поддерживают главного тренера, несмотря на 3-матчевую серию без побед. Томас Мюллер , имеющий большой авторитет в раздевалке мюнхенцев, публично похвалил стиль игры Компани, несмотря на то, что хотел бы получать больше игрового времени.

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс также уверен, что Компани сможет наладить ситуацию в команде. Отмечается, что в ходе поисков главного тренера, сопровождавшихся многочисленными отказами, руководство «Баварии» подробнее расспрашивало о Компани Пепа Гвардиолу – испанец в частном разговоре дал Венсану «очень позитивную» характеристику.