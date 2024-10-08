Пеп после игры с «Фулхэмом» учил Траоре, как надо было реализовывать моменты. «Сити» выиграл 3:2, у Адама было два выхода один на один

Пеп Гвардиола после игры подсказал сопернику, как нужно было забивать в эпизоде.

В матче седьмого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити » одержал победу над «Фулхэмом » со счетом 3:2.

Вингер лондонского клуба Адама Траоре по ходу встречи не реализовал два выхода один на один. После игры Гвардиола подошел к нему и долго беседовал, при этом активно жестикулируя.

Траоре является воспитанником «Барселоны», а в 2020 году слухи связывали его с «Ман Сити».