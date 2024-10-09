Канчельскис об отсутствии матчей сборной в октябре: «Для чего люди сидят в РФС? Правильнее сыграть с «Зенитом», «Спартаком», «Динамо», «Краснодаром», чем с пацанами из Пакистана»
Андрей Канчельскис раскритиковал РФС за отсутствие матчей сборной в октябре.
Ранее в РФС сообщили, что сборная не будет проводить товарищеские матчи во время октябрьского сбора. 10 октября команда Валерия Карпина проведет открытую тренировку для болельщиков и мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей, после чего футболисты вернутся в расположение своих клубов.
«Возможные матчи сборной России с Медиалигой – безобразие и ужасно. Правильнее сыграть с «Зенитом», «Спартаком», «Динамо» или «Краснодаром», чем с пацанами из Пакистана.
У нас есть федерация футбола, которая отвечает за матчи национальной команды. Найдите нам сборную! Если не можем найти, то проблема в людях из РФС. Для чего вы тогда там сидите и работаете?» – сказал бывший игрок сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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