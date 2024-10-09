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  • «Непонятная ситуация с Пакистаном. Зачем доводить до такого, чтобы над нам смеялись? Поддержу решение РФС, что отказались играть непонятно с кем». Титов о сборной России
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«Непонятная ситуация с Пакистаном. Зачем доводить до такого, чтобы над нам смеялись? Поддержу решение РФС, что отказались играть непонятно с кем». Титов о сборной России

Егор Титов прокомментировал ситуацию со сборной России.

Ранее стало известно, что команда Валерия Карпина не проведет ни одного матча на октябрьском сборе. Игру со сборной Пакистана решили не организовывать. 

«С одной стороны, конечно, хотелось, чтобы у сборной России были стабильные матчи с хорошими соперниками. Мы все понимаем, какие сегодня реалии. Действительно, тогда лучше провести мастер-класс детям – это будет для них большим событием. Все будут в восторге! Надо нести какую-то социальную поддержку для населения. Ситуация такая, что нужно думать прежде всего о людях. В данном случае – о детях, которые, я уверен, любят футбол и нашу сборную.

Непонятная ситуация с Пакистаном. Кто это может быть? Кто-то говорил, что это будет не сборная. Зачем доводить до такого, чтобы над нам смеялись? У сборников достаточно игр. Здесь возможно им дать паузу без матчей.

Поддержу решение РФС, что отказались играть непонятно с кем. Ждем ноября. Там будут хорошие и интересные матчи. Самое главное: институт сборных должен жить и двигаться дальше. Рано или поздно все закончится, и нашу сборную вернут на международную арену. Я этого очень сильно жду», – сказал бывший полузащитник «Спартака». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoЕгор Титов
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoсборная Пакистана
logoЧемпионат.com
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