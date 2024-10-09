«Непонятная ситуация с Пакистаном. Зачем доводить до такого, чтобы над нам смеялись? Поддержу решение РФС, что отказались играть непонятно с кем». Титов о сборной России

Егор Титов прокомментировал ситуацию со сборной России.

Ранее стало известно , что команда Валерия Карпина не проведет ни одного матча на октябрьском сборе. Игру со сборной Пакистана решили не организовывать.

«С одной стороны, конечно, хотелось, чтобы у сборной России были стабильные матчи с хорошими соперниками. Мы все понимаем, какие сегодня реалии. Действительно, тогда лучше провести мастер-класс детям – это будет для них большим событием. Все будут в восторге! Надо нести какую-то социальную поддержку для населения. Ситуация такая, что нужно думать прежде всего о людях. В данном случае – о детях, которые, я уверен, любят футбол и нашу сборную.

Непонятная ситуация с Пакистаном. Кто это может быть? Кто-то говорил, что это будет не сборная. Зачем доводить до такого, чтобы над нам смеялись? У сборников достаточно игр. Здесь возможно им дать паузу без матчей.

Поддержу решение РФС, что отказались играть непонятно с кем. Ждем ноября. Там будут хорошие и интересные матчи. Самое главное: институт сборных должен жить и двигаться дальше. Рано или поздно все закончится, и нашу сборную вернут на международную арену. Я этого очень сильно жду», – сказал бывший полузащитник «Спартака».