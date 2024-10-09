Семин о сборной России: «Лучше бы организовали матч со сборной Первой лиги. На такую игру пришел бы полный стадион в Орле»
Юрий Семин считает, что России стоило сыграть со сборной Мелбет Первой лиги.
Ранее РФС заявил, что на текущем сборе национальная команда проведет мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретится с болельщиками на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 10 октября.
«Ну и не надо ни с какой сборной играть на этом сборе. Лучше бы организовали матч со сборной Первой лиги. Эта игра была бы большим стимулом для команды Первой лиги обыграть функциональную сборную России.
Плюс это престижно. Если поехать в Орел, то на такую игру пришел бы полный стадион», – сказал бывший главный тренер сборной России и «Локомотива».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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