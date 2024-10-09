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  • Хоселу о «Золотом мяче»: «Отдал бы Карвахалю. Защитникам не отдается должное, мы должны сделать шаг вперед. Титулы делают его возможную победу справедливой»
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Хоселу о «Золотом мяче»: «Отдал бы Карвахалю. Защитникам не отдается должное, мы должны сделать шаг вперед. Титулы делают его возможную победу справедливой»

Хоселу считает, что «Золотой мяч» должен получить Дани Карвахаль, а не Винисиус.

– Я бы отдал его Карвахалю. Мы говорим об игроке, который в прошлом году сыграл везде, выиграл те же клубные титулы, что и Вини, которого я очень ценю и люблю как товарища по команде, но считаю, что Дани завершил сезон лучшим игроком финала Лиги чемпионов, а также внес важный вклад в победу [Испании] на чемпионате Европы.

В конце концов, защитникам не отдается должное, потому что главным героем скорее становится тот, кто забивает голы или делает результативные передачи. Но мы видели Дани в качестве бомбардира, который забивал и отдавал результативные передачи, будучи важным игроком, проводя невероятные матчи.

Он серьезный кандидат на победу, потому мы давно не видели такого, а титулы, завоеванные в прошлом году, сделали бы его победу справедливой.

– После Иньесты или Хави в год чемпионата мира, Родри в прошлом году, кто-то должен испанскому футболу?

– Дело не в том, что они нам что-то должны, а в том, что, в конце концов, эра Роналду и Месси в отношении «Золотого мяча» закончилась. Мы видели, что Бензема и Модрич добились этого, но ясно, что в плане защитников мы должны сделать шаг вперед, потому что Дани сделал то, что недоступно остальным. Вот почему для меня он является кандидатом на победу, – заявил экс-игрок «Реала», выступающий за катарскую «Аль-Гарафу».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
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logoЕвро-2024
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logoХоселу
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