Хоселу отдал бы «Золотой мяч» Карвахалю: «Нужно уделять больше внимания игрокам, которые находятся на грани вымирания»

Хоселу рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч».

– После такого великолепного сезона могут ли игроки « » выиграть «Золотой мяч»?

– На мой взгляд, есть четыре кандидата: , Беллингем, Винисиус и Мбаппе.

– Кому бы вы отдали его?

– Карвахалю, без сомнения. В прошлом сезоне он выиграл все титулы, а нынешний начал с победы в Суперкубке Европы. Кроме того, он также выиграл чемпионат Европы, забивая голы на этом турнире, как и в финале г чемпионов. И все это на позиции защитника.

Я думаю, что организаторы «Золотого мяча» должны признать это и уделять больше внимания футболистам, которые, как и он, находятся на грани вымирания.

Мы обращаем внимание только на нападающих, на тех, кто забивает много голов. Но играть на позиции защитника за мадридский «Реал» – это большое достижение, заслуживающее признания, – сказал бывший нападающий мадридцев, выступающий за катарскую «Аль-Гарафу».

Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»

Хоселу: «Мбаппе – как бутылка кетчупа: сначала ты давишь, и ничего не происходит, но потом все льется. Килиан будет забивать и войдет в историю «Реала»