Хоселу отдал бы «Золотой мяч» Карвахалю: «Нужно уделять больше внимания игрокам, которые находятся на грани вымирания»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу высшая лига Катар Золотой мяч Аль-Гарафа Хоселу Даниэль Карвахаль Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

Хоселу рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч».

– После такого великолепного сезона могут ли игроки «Мадрида» выиграть «Золотой мяч»?

– На мой взгляд, есть четыре кандидата: Карвахаль, Беллингем, Винисиус и Мбаппе.

– Кому бы вы отдали его?

– Карвахалю, без сомнения. В прошлом сезоне он выиграл все титулы, а нынешний начал с победы в Суперкубке Европы. Кроме того, он также выиграл чемпионат Европы, забивая голы на этом турнире, как и в финале Лиги чемпионов. И все это на позиции защитника.

Я думаю, что организаторы «Золотого мяча» должны признать это и уделять больше внимания футболистам, которые, как и он, находятся на грани вымирания.

Мы обращаем внимание только на нападающих, на тех, кто забивает много голов. Но играть на позиции защитника за мадридский «Реал» – это большое достижение, заслуживающее признания, – сказал  бывший нападающий мадридцев, выступающий за катарскую «Аль-Гарафу».

Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»

Хоселу: «Мбаппе – как бутылка кетчупа: сначала ты давишь, и ничего не происходит, но потом все льется. Килиан будет забивать и войдет в историю «Реала»

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9 комментариев
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А ещё карвахаль единственный белый, белые футболисты тоже на грани вымирания", добавил хоселу )
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Нормально так Дани в красную книгу отправили почём зря)
Но вообще да, Хоселу прав как минимум в том, что защитников несправедливо обделяют вниманием. Хоть забивных, хоть нет.
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Ответ xDe xDe
Нормально так Дани в красную книгу отправили почём зря) Но вообще да, Хоселу прав как минимум в том, что защитников несправедливо обделяют вниманием. Хоть забивных, хоть нет.
И ща последние 20 лет ни один защитник не получал. Хотя не мало не просто пот а мега звездных.
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Да ладно, не такой уж он и старый
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Ничего не получится !
Защитнику ЗМ - это против экономической политики Европейского и Мирового футбола !
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Да хорош смеяться. Чуваку фортануло быть частью Реала, да и сборная удивила. Но сравнивать его с Заммером 96 года и Фабио 2006, это просто нонсенс.
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"играть на позиции защитника за мадридский «Реал» – это большое достижение, заслуживающее признания" - железные аргументы завезли
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Ответ Геннадий Чеботарев
И ща последние 20 лет ни один защитник не получал. Хотя не мало не просто пот а мега звездных.
Каннаваро вроде бы в 2006 был. Но в целом да.
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Ответ Геннадий Чеботарев
И ща последние 20 лет ни один защитник не получал. Хотя не мало не просто пот а мега звездных.
Чуть подушню, но 18 лет назад все же Каннаваро получил
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