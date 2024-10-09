Карпин примет позицию Глушенкова, если тот захочет играть только в официальных матчах: «Это честно. Почему нет? Я тренер сборной или политик?»
Полузащитник «Зенита» заявил, что ему интереснее тренироваться с легионерами петербургского клуба, чем принимать участие в товарищеских матчах сборной. Карпин вызвал футболиста на октябрьский сбор команды: «Его слова повлияли на решение. Хочу глаза в глаза поговорить с человеком, понять позицию».
Глушенков не приехал в расположение сборной из-за травмы.
– Глушенков не доехал до сборной. Диалог был?
– Нет. По телефону [говорить] не хочу. Встречаться у меня не так много времени.
– Как вы узнали об этой цитате?
– Из прессы.
– Что хотите ему сказать?
– Хочу послушать.
– Что спросили бы?
– Хочет ли он играть со сборной.
– Многие интерпретировали его слова так, что есть конфликт.
– Спросите у него.
– У нас нет возможности спросить.
– У меня тоже.
– Допустим, что Глушенков приезжает. Если скажет, что будет играть, только когда нас вернут на международную арену, дверь в сборную будет закрыта?
– Приму эту позицию. Это честно. Почему нет?
– Не очень патриотично?
– Я тренер сборной или политик? Тренеру сборной нужен результат.
– За два с половиной года хоть кто‑то говорил такое?
– Нет.
– Если Глушенков не захочет играть за сборную, он сразу уедет?
– Да. Любой игрок, если не захочет, не будет играть.
– Если передумает?
– Посмотрим, – сказал главный тренер сборной России.
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