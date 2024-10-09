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Карпин примет позицию Глушенкова, если тот захочет играть только в официальных матчах: «Это честно. Почему нет? Я тренер сборной или политик?»

Валерий Карпин прокомментировал слова Максима Глушенкова про сборную.

Полузащитник «Зенита» заявил, что ему интереснее тренироваться с легионерами петербургского клуба, чем принимать участие в товарищеских матчах сборной. Карпин вызвал футболиста на октябрьский сбор команды: «Его слова повлияли на решение. Хочу глаза в глаза поговорить с человеком, понять позицию».

Глушенков не приехал в расположение сборной из-за травмы.

– Глушенков не доехал до сборной. Диалог был?

– Нет. По телефону [говорить] не хочу. Встречаться у меня не так много времени.

– Как вы узнали об этой цитате?

– Из прессы.

– Что хотите ему сказать?

– Хочу послушать.

– Что спросили бы?

– Хочет ли он играть со сборной.

– Многие интерпретировали его слова так, что есть конфликт.

– Спросите у него.

– У нас нет возможности спросить.

– У меня тоже.

– Допустим, что Глушенков приезжает. Если скажет, что будет играть, только когда нас вернут на международную арену, дверь в сборную будет закрыта?

– Приму эту позицию. Это честно. Почему нет?

– Не очень патриотично?

– Я тренер сборной или политик? Тренеру сборной нужен результат.

– За два с половиной года хоть кто‑то говорил такое?

– Нет.

– Если Глушенков не захочет играть за сборную, он сразу уедет?

– Да. Любой игрок, если не захочет, не будет играть.

– Если передумает?

– Посмотрим, – сказал главный тренер сборной России. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
logoМатч ТВ
logoМаксим Глушенков
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