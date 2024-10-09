Карпин о фразе депутата Свищева про Глушенкова как иноагента: «Никак не отреагировал. Такие слова удивили»
Валерий Карпин прокомментировал предложение признать Максима Глушенкова иноагентом.
Напомним, полузащитник «Зенита» высказался об отношении к сборной России и товарищеским играм: «Интереснее с бразильцами «Зенита» потренироваться».
На эти слова отреагировал депутат Госдумы Дмитрий Свищев: «Провокационные высказывания, может, даже иноагента. Неуважение к стране. РФС пора предусмотреть взыскания за действия, порочащие команду».
«Никак не отреагировал. Такие слова удивили», – сказал главный тренер сборной России.
Карпин примет позицию Глушенкова, если тот захочет играть только в официальных матчах: «Это честно. Почему нет? Я тренер сборной или политик?»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
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