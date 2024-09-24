Губерниев о вызове Глушенкова в сборную: «Карпин все правильно сделал. Тренер же еще педагог и психолог – надо проявить эти качества, чтобы наставить Максима на путь истинный»
Полузащитник «Зенита» попал в расширенную заявку российской национальной команды на октябрьский сбор.
«Карпин все правильно сделал, вызвав Глушенкова. Тренер он же еще педагог и психолог, сейчас ему надо проявить именно эти качества, чтобы понять, что происходит с Глушенковым, наставить на путь истинный.
Я не поддержал высказывания Максима, а просто говорил о том, что игрок, вероятно, озвучил то, у многих на уме. Здесь важно, как нам оттолкнуться от того, что он сказал. Необходимо использовать этот прецедент, чтобы мотивировать футболиста, поднять престиж национальной сборной. Люди должны уметь признавать ошибки и идти вперед.
Насколько я понимаю, у Карпина был конфликт с Глушенковым. Здорово, что он наступил на горло собственной песне и вызвал его в команду», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Карпин о вызове Глушенкова в сборную: «Его слова повлияли на решение. Хочу глаза в глаза поговорить с человеком, понять позицию»
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