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Романцев о словах Глушенкова про сборную: «Не могу ни осуждать его, ни оправдывать. Кое-кто потирал руки в ожидании скандала, но Карпин огорчил их»

Олег Романцев оценил высказывания Максима Глушенкова о матчах сборной России.

– Недавно новичок «Зенита» Глушенков ошарашил заявлением, что ему неинтересны такие матчи в сборной, как встреча с Вьетнамом, где можно получить травму. А вместо этого ему лучше потренироваться в Питере с бразильцами. Как думаете, нужны такие футболисты команде, которая защищает честь страны, и стоит ли после таких слов вызывать его в сборную?

– Видел разную реакцию на сказанное этим молодым человеком, но пока не могу ни осуждать его, ни оправдывать.

Не исключаю, что сказано это было под настроение, в котором проходило общение с журналистом.

Или за его словами скрывалась обида на тех, с кем у него не складываются отношения. Сейчас об этом можно только догадываться.

Потому считаю решение Карпина вызвать Глушенкова в сборную абсолютно правильным и очень грамотным. Кое-кто был уверен, что этого не произойдет, и потирал руки в ожидании скандала. Но Валерий Георгиевич огорчил их.

И счел такой ход единственно верным, решив поговорить с человеком «глаза в глаза», попытаться понять его позицию. Для тренера очень важно знать, кто с ним рядом и с кем идти дальше.

Это нужно и для тех, кто в отличие от Глушенкова рвется в сборную, понимая, насколько в эти трудные времена ей необходима их поддержка, – сказал бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoОлег Романцев
logoВалерий Карпин
logoСпорт-Экспресс
logoМаксим Глушенков
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