Карпин о матче с Медиалигой или клубами: «Чтобы игроки получили травмы? Я сам себе что скажу? Что я идиот? Пытаемся играть с официальными сборными – сильными, слабыми»

Валерий Карпин высказался про слухи о возможной игре сборной России с Медиалигой.

Ранее президент Winline Медиалиги Николай Осипов сказал , что шанс проведения матча со сборной России больше 50%.

– Как оцените вариант с проведением игры с Медиалигой?

– Есть сборная. Мы пытаемся играть с официальными сборными. Сильными, слабыми. Играть не со сборными, для этого есть другие команды. Не надо называть тогда это сборной России . Условно, пусть это будет сборная клубов. Есть статус, который надо поддерживать.

Играть с клубами? Если бы 15 октября была бы игра в Лиге наций , то можно было бы сыграть с любой командой. Мы готовимся, и нам нужен спарринг. А так чтобы что? Чтобы игроки получили травмы? Я сам себе что скажу? Что я идиот?

– Открытая тренировка для болельщиков. Как это будет?

– То же самое, что и здесь. Скоро будет понятно, будет матч или нет. Тогда будем отталкиваться от этого, – заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин .

Валерий Карпин: «Нет смысла играть с людьми из Пакистана, а не со сборной, это не нормальный соперник. Информация такая же, как у вас»