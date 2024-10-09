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Карпин о матче с Медиалигой или клубами: «Чтобы игроки получили травмы? Я сам себе что скажу? Что я идиот? Пытаемся играть с официальными сборными – сильными, слабыми»

Валерий Карпин высказался про слухи о возможной игре сборной России с Медиалигой.

Ранее президент Winline Медиалиги Николай Осипов сказал, что шанс проведения матча со сборной России больше 50%.

– Как оцените вариант с проведением игры с Медиалигой?

– Есть сборная. Мы пытаемся играть с официальными сборными. Сильными, слабыми. Играть не со сборными, для этого есть другие команды. Не надо называть тогда это сборной России. Условно, пусть это будет сборная клубов. Есть статус, который надо поддерживать.

Играть с клубами? Если бы 15 октября была бы игра в Лиге наций, то можно было бы сыграть с любой командой. Мы готовимся, и нам нужен спарринг. А так чтобы что? Чтобы игроки получили травмы? Я сам себе что скажу? Что я идиот?

– Открытая тренировка для болельщиков. Как это будет?

– То же самое, что и здесь. Скоро будет понятно, будет матч или нет. Тогда будем отталкиваться от этого, – заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Валерий Карпин: «Нет смысла играть с людьми из Пакистана, а не со сборной, это не нормальный соперник. Информация такая же, как у вас»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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