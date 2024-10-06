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  • Мостовой о самочувствии после операции: «Чувствую себя нормально, но кто сталкивался, понимает, какие это страшные боли. Пока нет разговора о выписке, не все камни убрали»
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Мостовой о самочувствии после операции: «Чувствую себя нормально, но кто сталкивался, понимает, какие это страшные боли. Пока нет разговора о выписке, не все камни убрали»

Александр Мостовой рассказал о своем самочувствии после операции.

На этой неделе экс-футболисту провели операцию по удалению камней в почках, он находится в больнице.

«Все нормально прошло, в целом неплохо, завтра будем решать, как и что дальше делать, потому что не до конца, не все камни убрали. Пока нет разговора о выписке, есть несколько камней, главное, чтобы они опять не двинулись, нужно будет смотреть, как действовать. Предварительно пока нет понимания, когда выпишут.

Я чувствую сейчас себя нормально, но кто с этим сталкивался, понимает, какие это страшные боли, у меня это уже было, вроде все, потом возвращаешься, думаешь, откуда это все. Поэтому находишься в постоянной тревоге – не дай бог, опять», – рассказал экс-игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
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ТАСС
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