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FA не накажет Джексона за пощечину Морато. «Челси» и «Ноттингему» за массовую потасовку предъявлены обвинения

«Челси» и «Ноттингем Форест» накажут за драку в матче АПЛ.

Массовая потасовка завязалась в конце матча «Челси» и «Ноттингема» в рамках 7-го тура АПЛ (1:1). Неко Уильямс толкнул Марка Кукурелью на Энцо Мареску, и тренер «синих» упал.

Утверждалось, что лондонцев оштрафуют на 50 тысяч фунтов, так как игроки команды во второй раз в сезоне получили 6 и более желтых карточек за матч.

По данным BBC, Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения «Челси» и «Ноттингем Форест» за неспособность контролировать своих игроков. Клубы должны ответить на обвинение до четверга.

В то же время, как стало известно, форвард «Челси» Николас Джексон, давший пощечину защитнику «лесников» Фелипе Морато во время потасовки, избежал наказания. Этот эпизод даже рассматривали арбитры ВАР, но санкций не последовало.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BBC
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logoНоттингем Форест
logoФутбольная ассоциация Англии
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