Массовая потасовка завязалась в конце матча «Челси» и «Ноттингема»: Неко Уильямс толкнул Кукурелью на Мареску, тренер упал. «Синих» оштрафуют на 50 тысяч фунтов

В конце матча между «Челси» и «Ноттингем Форест» произошла массовая стычка.

Встреча 7-го тура АПЛ завершилась вничью 1:1.

На 89-й минуте защитник «Форест» Неко Уильямс в борьбе за мяч толкнул Марка Кукурелью на главного тренера «синих» Энцо Мареску, и тот упал на газон. Эпизод привел к массовой потасовке, в которую оказались вовлечены многие игроки с обеих сторон.

Мареска и главный тренер «Форест» Нуну Эшпириту Санту попытались успокоить футболистов. Уильямс и Кукурелья получили по желтой карточке, также был предупрежден игрок «Челси» Ливай Колуилл.

Сообщается, что «Челси» будет оштрафован на 50 000 фунтов – вдвое больше, чем за игру с «Борнмутом», когда восемь игроков и один член штаба получили карточки.